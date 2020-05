Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Mahnwache verläuft friedlich

Lingen (ots)

Gestern um 13:00 Uhr fand an der Rheiner Straße in Höhe des Kreisverkehrs (Schüttorfer Straße) in Lingen eine angemeldete Mahnwache gegen Atomkraft statt. Die angemeldeten zehn Teilnehmer protestierten friedlich und hielten sich an die Abstands- und Hygieneregeln. Nach Beendigung der Mahnwache wurde der Bereich wieder ordnungsgemäß verlassen. Die Polizei musste nur kurzfristig verkehrsregulierend eingreifen.

