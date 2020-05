Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Polizeibeamte angegriffen

Papenburg (ots)

Vergangene Nacht gegen 03:30 Uhr wurden zwei Polizeibeamtinnen bei einem Einsatz in Papenburg angegriffen und verletzt. Eine stark alkoholisierte 34-Jährige randalierte in einer Lokalität an der Straße Am Stadtpark. Zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Feststellung der Personalien sollte die 34-Jährige zur Dienststelle gebracht werden. Im Streifenwagen griff die Frau zwei eingesetzte Polizeibeamtinnen an. Dabei wurden eine 23-jährige und eine 24-jährige Beamtin leicht verletzt. Die Frau wurde zur Polizeidienststelle gebracht. Die beiden Beamtinnen blieben weiterhin dienstfähig.

