Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Passat angefahren

Emlichheim (ots)

Am Freitag, 15. Mai, zwischen 09:30 und 10:45 Uhr ist auf dem Parkplatz einer Gemeinschaftspraxis an der Berliner Straße in Emlichheim ein silbergrauer Passat angefahren und hinten links beschädigt worden. Der Unfallverursacher hat seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Emlichheim, Tel. 05943/92000, in Verbindung zu setzen.

