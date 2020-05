Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Werbeschild in Brand gesetzt

Uelsen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben vergangenen Nacht gegen 04:00 Uhr ein Werbeschild einer Firma an der Straße Am Markt in Uelsen in Brand gesteckt. Durch das Feuer und den Löscharbeiten wurden zwei in der Nähe geparkte Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Emlichhiem, Tel. 05943/92000, zu melden.

