Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Fahrradteile gestohlen

EmsdettenEmsdetten (ots)

Am Mittwoch (28.10.) sind im Fahrradparkhaus am Bahnhof in Emsdetten diverse Fahrradteile von einem E-Mountainbike abmontiert worden. Der Besitzer hat das Rad am Mittwochmorgen gegen 08.50 Uhr im Fahrradparkhaus abgestellt und mit einem Kettenschloss gesichert. Als er gegen 12.55 Uhr zu seinem Rad zurückkam, stellt er fest, dass viele Bauteile an seinem Rad gestohlen waren. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.800 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

