Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Navis und Lenkrad gestohlen

IbbenbürenIbbenbüren (ots)

In Püsselbüren und im Stadtgebiet sind in der Nacht zu Freitag (30.10.2020) mehrere Navis sowie ein Lenkrad aus Autos gestohlen worden. An der Weimarer Straße in Püsselbüren öffneten Unbekannte einen schwarzen VW und stahlen das fest verbaute Navi. Die Tat ereignete sich zwischen 00.28 Uhr und 06.20 Uhr. Wie die Täter ins Fahrzeug gelangten, ist nicht klar. Ebenfalls in Püsselbüren, diesmal an der Straße Wiesegrund, verschafften sich Diebe zwischen 18.00 Uhr am Donnerstagabend und 05.30 Uhr am Freitagmorgen auf unbekannte Weise Zugang zu einem schwarzen VW. Auch hier wurde das Navi ausgebaut und entwendet. Der dritte Fall in Püsselbüren spielte sich an der Brandenburger Straße ab. Zwischen 17.00 Uhr am Donnerstag und 05.05 Uhr am Freitag stahlen unbekannte Täter das Navigationsgerät aus einem grauen VW. Auch in der Innenstadt, am Grafschafter Ring, gab es einen Vorfall. Aus einem verschlossenen grauen BMW wurde in der Zeit zwischen 17.15 Uhr am Donnerstag und 08.15 Uhr am Freitag das Lenkrad gestohlen. Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

