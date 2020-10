Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Auto entwendet

RheineRheine (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag (29.10.2020), 23.00 Uhr, und Freitag (30.10.2020), 09.25 Uhr, ist an der Pommernstiege ein Auto gestohlen worden. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug, einen grauen BMW-Jeep mit dem Kennzeichen BF-MM 96, am Donnerstagabend an der Einmündung Pommernstiege/Bonifatiusstraße verschlossen abgestellt. Am darauffolgenden Morgen stellte er fest, dass das Auto nicht mehr da war. Laut Angaben des Geschädigten ist es möglich, dass der Wagen am Freitagmorgen gegen 08.15 Uhr noch vor Ort parkte. Es gibt demzufolge entsprechende Zeugenbeobachtungen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen fünfstelligen Betrag. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. Spuren konnte die Polizei bei der Begutachtung des Tatorts nicht feststellen. Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei in Rheine bittet um Zeugenhinweise unter 05971/938-4215.

