Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Einbruch in Vereinskiosk

SteinfurtSteinfurt (ots)

An der Gräfin-Berta-Straße in Borghorst sind Unbekannte in den Vereinskiosk eines Fußballclubs eingestiegen. In der Zeit zwischen Donnerstag (29.10.2020), 19.00 Uhr, und Freitag (30.10.2020), 08.15 Uhr, brachen die Täter ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Holzlatten, die die Tür zum Kiosk sicherten, unter Gewaltanwendung heraus. Die Latten lagen bei der Spurensicherung durch die Polizei auf dem Boden. Anschließend entwendeten die Diebe drei Getränkekisten aus dem Kiosk. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Auffälliges bemerkt haben, sich zu melden unter Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell