Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Fahrradanhänger angezündet

SteinfurtSteinfurt (ots)

An der Dumter Straße in Borghorst hat in der Nacht zu Freitag (30.10.2020) gegen 01.45 Uhr ein Fahrradanhänger gebrannt. Ein Zeuge war gerade auf dem Heimweg und kam an der Dumter Straße vorbei. Dabei entdeckte er den brennenden Anhänger für Kinder in einer Einfahrt. Der Zeuge löste den Anhänger vom Fahrrad und stieß diesen auf die Straße. Die daraufhin alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer löschen, bevor die Polizeibeamten wenig später eintrafen. Hinweise auf einen oder mehrere mögliche Täter gibt es bisher nicht. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf einen dreistelligen Eurobetrag. Die Polizei Steinfurt bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell