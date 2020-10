Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge - Lkw gesucht, Verkehrsunfall mit Personenschaden

AltenbergeAltenberge (ots)

Am Donnerstag (29.10.) kam es um 10:30 Uhr auf der B54 in Fahrtrichtung Münster zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer fuhr mit seinem weißen Kia auf das Heck eines Lkw auf. Hierbei verletzte sich der Fahrer des Kia leicht. Der Lkw Fahrer bemerkte den Zusammenstoß vermutlich nicht. Nach der Kollision fuhren Lkw und Pkw weiter hintereinander her. Auf dem beginnenden Seitenstreifen stoppte der Kia Fahrer und wählte den Notruf. Der Lkw soll weiß oder grau sein, das amtliche Kennzeichen ist nicht bekannt. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder die sachdienliche Hinweise zu dem Lkw geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971-938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell