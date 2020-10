Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

IbbenbürenIbbenbüren (ots)

Am Sonntag (25.10.2020) ist es in Laggenbeck am Burgweg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 61-jährige Frau aus Laggenbeck wollte gegen 12.00 Uhr den Friedhof durch das massive Eisentor am Eingang betreten. Der Frau näherte sich von hinten ein Radfahrer, der mit der 61-Jährigen zusammenstieß. Die Frau verlor daraufhin ihr Gleichgewicht und stürzte. Sie verletzte sie sich dabei leicht mit der Hand am Eisentor. Der männliche Radfahrer verließ den Unfallort, ohne anzuhalten oder der Frau erste Hilfe zu leisten. Der Jugendliche war dunkel gekleidet und fuhr ein dunkles Fahrrad. Die Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

