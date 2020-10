Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Pkw überschlagen - Nachtrag

RheineRheine (ots)

Auch die 18-jährige Fahrerin des VW Golf verletzte sich leicht. Sie, wie auch ihre 17-jährige Beifahrerin, wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Erstmeldung vom 29.10.2020, 11.24 Uhr:

Am Mittwochabend (28.10.) gegen 17.35 Uhr ist die Polizei zu einem Verkehrsunfall am Kardinal-Galen-Ring gerufen worden. Eine 18-jährige Frau aus Hörstel war mit ihrem VW Passat von der Hansaallee kommend in Richtung Innenstadt unterwegs. Kurz hinter der Kreuzung mit der Osnabrücker Straße wollte sie mit ihrem Fahrzeug vom linken auf die rechte Fahrspur wechseln und kam dabei auf den Grünstreifen. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen, quer über beide Fahrbahnen des Kardinal-Galen-Rings. Bei dem Unfall verletzte sich die 17-jährige Beifahrerin, die ebenfalls in Hörstel wohnt, leicht. Es kam im Unfallbereich des Kardinal-Galen-Rings bis gegen 18.45 Uhr zu teils erheblichen Verkehrsstörungen. Der Sachschaden liegt bei etwa 10.000 Euro.

