Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Kabeldiebstahl an Imbisswagen

IbbenbürenIbbenbüren (ots)

Ein Starkstromkabel, das einen Imbisswagen mit Energie versorgt, ist in der Nacht zu Mittwoch (28.10.2020) auf dem Gelände der Nordstadt-Arkaden an der Breiten Straße gestohlen worden. Der Betreiber des Imbisswagens gab gegenüber der Polizei an, dass er die Örtlichkeit gegen 18.30 Uhr am Dienstagabend verließ und am Mittwoch um 10.00 Uhr zurückkehrte. Da stellte er fest, dass nicht nur das Starkstromkabel verschwunden war, sondern ein weiteres Kabel durchtrennt worden war. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bisher nicht. Die Polizei nimmt entsprechende Hinweise entgegen unter Telefon 05451/591-4315.

