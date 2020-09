Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Rabiater Dieb fährt auf Zeugen zu

Lauterecken (ots)

Diebesgut beim Täter sichergestellt. Bei der Polizei in Lauterecken wurde am Mittwochabend der Diebstahl zur Anzeige gebracht. Ein 28 Jahre alter Mann wurde von Bediensteten eines Einkaufsmarktes beim Diebstahl von Getränkekisten beobachtet. Nachdem er diese in seinem PKW verstaut hatte, wollten ihn die Zeugen anhalten und zur Rede stellen. Der Tatverdächtiger fuhr jedoch auf die Beschäftigten zu, sodass diese zur Seite gehen mussten. Von einem Ermittlungsrichter wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Wohnungsdurchsuchung beim Verdächtigten angeordnet. In der Wohnung konnten die Beamten das Diebesgut auffinden und sicherstellen. Gegen den Mann wird nun wegen mehrerer Delikte strafrechtlich ermittelt. |pilek

