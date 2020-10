Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Einbruch in Einfamilienhaus

OchtrupOchtrup (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (28.10.2020) zwischen 14.00 Uhr und 19.00 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Amselstraße eingestiegen. Dazu hebelten die Täter ein Fenster auf. Der Hausbewohnerin zufolge wurde jedoch nichts durchwühlt und auch nichts entwendet. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zugang zum Haus, indem sie am rückwärtigen Schlafzimmer zunächst die Rolllade hochdrückten und verkeilten. Anschießend hebelten sie das Fenster auf. Die Polizei konnte entsprechende Spuren feststellen. Zuvor zerstörten die Täter im Garten zwei Lampen, die als Bewegungsmelder dienten. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zum Einbruch unter Telefon 02553/9356-4155.

