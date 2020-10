Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

IbbenbürenIbbenbüren (ots)

Am Dienstag (27.10.2020) wurde im Zeitraum von 15.20 Uhr bis 15.45 Uhr ein schwarzer Mercedes Benz durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Mercedes Benz stand auf der Gildestraße in Höhe der Hausnummer 36. Das Fahrzeug weist hinten seitlich rechts erhebliche Schäden auf. Die Schadenshöhe beträgt nach ersten Schätzungen etwa 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591 - 4315.

