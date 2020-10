POL-ST: Tecklenburg, Verkehrsunfallflucht

Polizei Steinfurt

Am Sonntag wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall an der Brochterbecker Straße gerufen. Der Fahrer eines silbernen VW Golf hatte sein Fahrzeug am Freitag (23.10.) gegen 16.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 8 am Straßenrand geparkt. Als er am Sonntagnachmittag gegen 15.00 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass der Außenspiegel an der Fahrerseite beschädigt war. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 500 Euro. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

