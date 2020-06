Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Pst. Hünfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht in Rückers, flüchtiger LKW ermittelt

Am Samstag, dem 13.06.2020 befuhr ein gelbgrüner LKW, samt Sattelauflieger, die Ölgasse in Rückers. Beim Rechtsabbiegen, in Richtung Leimbachshöfer Straße, touchierte der Sattelauflieger mit dem hinteren linken Aufbau, einen ordnungsgemäß parkenden blauen VW Caddy. Die Fahrerseite des VW Caddy wurde durch die Kollision massiv beschädigt. Eine aufmerksame Nachbarin beobachtete das Unfallgeschehen. Die LKW-Fahrerin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich über die Unfallfolgen zu vergewissern. Durch eine Streife der Polizeistation Hünfeld konnte ein gelbgrüner LKW in der Gemarkung Rückers festgestellt werden. An dem Sattelauflieger wurden blaue Farbspuren des VW Caddy gesichtet. Somit stellte sich heraus, dass es sich dabei um die Unfallverursacherin handelte. Der LKW-Fahrerin droht nun ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort.

