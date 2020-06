Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Scheunenbrand in Neuhof-Hattenhof

Fulda (ots)

Am Samstagmorgen gegen 01.00 Uhr geriet in der Ortslage von Neuhof-Hattenhof eine Scheune in Brand. Das als Holzlager dienende Gebäude in Mittellage eines Dreiseitenhofes brannte vollends aus. Durch die Feuerwehren aus Neuhof, Rommerz, Hattenhof und Dorfborn unterstützt durch die Feuerwehr Fulda mit einer Drehleiter konnte ein Übergreifen auf die links- und rechtsseitig angrenzenden Gebäude verhindert werden. Von den Bewohnern wurde niemand verletzt. Gegen 03.40 Uhr war das Hauptfeuer von den 60 Einsatzkräften gelöscht. Zur Unterstützung der Nachlöscharbeiten befindet sich das THW Fulda an der Brandstelle. Vorsorglich war der Rettungsdienst aus Neuhof vor Ort. Der Sachschaden wird auf mindestens 100.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei Fulda hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

