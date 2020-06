Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gestohlenes Fahrrad Online wiedergefunden - Anzeige wegen Hehlerei

Bebra (ots)

Nicht schlecht staunte ein 24-Jähriger aus Bebra, als er ein gebrauchtes Mountainbike über ein Onlineportal verkaufen wollte, denn: Beim interessierten "Käufer" handelte es sich um den tatsächlichen Eigentümer des Fahrrads. Dieser hatte Wochen zuvor Strafanzeige wegen Fahrraddiebstahls bei der Polizei erstattet. Das Rad war dem 12-jährigen Sohn des Geschädigten demnach am 18.05.2020 auf dem Gelände der Jakob-Grimm-Schule in Rotenburg entwendet worden. Der Geschädigte hatte bei der Anzeigenaufnahme die Rahmennummer des Fahrrads parat, so dass eine eindeutige Identifizierung möglich war. Als der Geschädigte sein Rad in der Onlineanzeige entdeckte, setzte er sich kurzerhand mit der Polizeistation in Rotenburg a. d. F. in Verbindung. Zivilkräfte begleiteten den Geschädigten zum "Verkäufer", identifizierten das Fahrrad und stellten die Personalien des 24-Jährigen fest. Dieser will das Fahrrad recht günstig erworben haben, gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Hehlerei eingeleitet. Das Fahrrad wurde an den glücklichen Geschädigten ausgehändigt. Der Wert des Fahrrads wird auf 450,- Euro geschätzt.

