Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Scheunenbrand in Neuhof-Hattenhof

Fulda (ots)

In der Ortslage von Neuhof-Hattenhof, Neuhofer Straße, hat sich ein um 01.23 Uhr gemeldeter Scheunenbrand ausgeweitet und auf das angrenzende Wohnhaus übergegriffen. Hausinsassen sind keine mehr in Gefahr. Löscharbeiten in größerem Ausmaß finden statt.

