POL-OH: Unfallmeldungen der Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall, Sachschaden, Neuenstein Freitag, 12.06.2020, 13:15 Uhr

Eine 52-jährige argentinische Fahrerin einer italienischen Sattelzugmaschine übersah beim Abbiegen von der Bundesstraße 324 in die Straße "Lingenfeld" zum GLS Grundstück einen auf der Abbiegespur bereits rechts neben ihr fahrenden PKW und kollidierte mit diesem. Der VW-Beetle wurde dabei erheblich beschädigt, ebenso der LKW, der auch nicht mehr fahrbereit war. Sachschaden: 8000 Euro.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten Freitag, 12.06.2020, 11:20 Uhr

Ein 82-jähriger PKW-Fahrer aus Hauneck kollidierte im Kreuzungsbereich der Lichtsignalanlage B27/Rudolf-Diesel Straße mit einem PKW eines 46-jährigen Fahrers aus Wildeck. Der Haunecker befand sich auf der B27 in Richtung Stadtmitte, der Wagen aus Wildeck befuhr die Rudolf-Diesel Straße und wollte in Richtung Autobahn. Durch die folgende Kollision entstand 10.000 Euro Sachschaden. Beide gaben an, grünes Licht von den Ampeln gesehen zu haben, beide wurden verletzt in das Klinikum Bad Hersfeld gebracht.

Unfallflucht beim Ausparken

Bad Hersfeld - In der Meisebacher Straße Höhe Hausnummer 33 wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein dort geparkter weißer Volkswagen vom Typ UP beschädigt. Dies geschah vermutlich durch den Fahrer oder die Fahrerin eines vor dem VW geparkten Fahrzeug, welches beim Ausparken mit der vorderen Stoßstange des UP kollidierte. Nach dem Zusammenstoß nahm der/die Unfallverusacher/in die herabgefallenen Teile des VW an sich und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem VW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Polizeistation Bad Hersfeld bitte um sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall unter der 06621 /932-0.

