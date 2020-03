Polizeipräsidium Konstanz

B 33 Mönchweiler

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall (22.03.2020)

B 33 Mönchweiler (ots)

Ein 32-jähriger Mann teilte am Sonntag gegen 14 Uhr telefonisch dem Polizeirevier Villingen mit, dass er auf der B 33 im Bereich der Abfahrt zum Industriegebiet Mönchweiler mit seinem Fahrzeug einen Unfall gehabt hätte. Da er sich nicht mehr an der Unfallstelle befand, fuhren die Beamten zu seiner Wohnanschrift und stellten fest, dass der 32-Jährige stark alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 2,5 Promille. Der 32-Jährige gab an, mit seinem Pkw gegen 13.15 Uhr von Villingen in Richtung St. Georgen unterwegs gewesen zu sein. Im Bereich der Abfahrt zum Industriegebiet Mönchweiler sei er in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und einen Abhang hinunter gefahren. Sein Pkw hätte sich hierbei überschlagen und sei auf dem Fahrzeugdach zum Stillstand gekommen. Weil der Fahrer sichtlich verletzt war, wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde zudem die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Der Pkw wurde an der Unfallstelle durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Freiwilligen Feuerwehren St. Georgen und Peterzell waren ebenfalls vor Ort.

