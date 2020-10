Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Bordcomputer aus Autos gestohlen

SaerbeckSaerbeck (ots)

Im Stadtgebiet sind in der Nacht von Montag (26.10.2020) auf Dienstag (27.10.2020) mehrere Autos aufgebrochen worden. Die Beute der Diebe waren Navigationsgeräte, Lenkräder und Bordcomputer. Die Diebe schlugen gleich zweimal an der Eichendorffstraße zu. In der Zeit von 21.00 Uhr am Montagabend und 10.05 Uhr am Dienstagmorgen schlugen Unbekannte eine kleine Seitenscheibe der hinteren rechten Tür eines weißen Jeeps der Marke BMW ein und gelangten so in das Fahrzeug. Hier entfernten sie den gesamten Bordcomputer inklusive festeingebautem Navigationsgerät und Lenkrad. Autoaufbrecher zerstörten in der gleichen Nacht zwischen 20.00 Uhr und 06.30 Uhr die hintere Seitenscheibe eines an der Eichendorffstraße geparkten weißen BMW. Sie entwendeten das Sportlenkrad. Zur selben Serie gehören augenscheinlich zwei Fälle aufgebrochener Autos in den Straßen Lauen Esch sowie Plaggen Esch. Im ersten Fall schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 08.20 Uhr das kleine Dreieckfenster an der Fahrerseite mit einem unbekannten Gegenstand ein. Aus dem schwarzen BMW entfernten sie den gesamten Bordcomputer. Dazu gehörte auch ein Navi. Die komplette Mittelkonsole und die verbleibende Aufhängung für das Lenkrad wurden komplett zerstört. An der Straße Plaggen Esch parkte in der Nacht ein schwarzer BMW-Jeep, der angegangen wurde. Zwischen 18.30 Uhr und 07.40 Uhr am nächsten Morgen stachen unbekannte Täter ein rund achtmalacht Zentimeter großes Loch mittig in die Fahrertür. Aus dem Auto selbst wurden das festeingebaute Navigationsgerät sowie weitere Elektronik entwendet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweis zu den Autoaufbrüchen in Saerbeck, Telefon 02572/9306-4415.

