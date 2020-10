Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, versuchter Diebstahl

Tecklenburg (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Samstag (24.10.2020) zwischen 17.30 Uhr und 17.40 Uhr versucht, eine Spendenbox in einem Geschäft an der Landrat-Schultz-Straße zu entwenden. Die Geschädigte hatte auf dem Verkaufstresen ihres Geschäfts die Box aus Holz für eine wohltätige Spendenaktion aufgestellt. Eine ihr unbekannte männliche Person verwickelte die Geschädigte im Tatzeitraum in ein Verkaufsgespräch. Er versuchte dann augenscheinlich, die Spendenbox zu stehlen. Dies gelang ihm jedoch nicht, da die Ladeninhaberin misstrauisch wurde. Es blieb beim Diebstahl-Versuch. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 35 Jahre alt und 1,65 Meter groß. Er trug eine lange Lederjacke. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zum Tatverdächtigen geben kann, sollte sich bei der Polizei in Lengerich melden unter Telefon 05481/9337-4515.

