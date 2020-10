Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Baucontainer aufgebrochen

Ibbenbüren (ots)

Am vergangenen Wochenende in der Zeit zwischen Freitag (23.10.2020) gegen 16.00 Uhr und Montagmorgen (26.10.2020), gegen 07.45 Uhr, haben Unbekannte einen Baucontainer an der Lengericher Straße in Höhe der A 30 aufgebrochen. Die Täter entfernten ein Vorhängeschloss. In dem Container wurden hauptsächlich Schrauben gelagert. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell