POL-WOB: Körperliche Auseinandersetzung auf dem Papenberg - Polizistin verletzt - Polizei schließt Lokalität

Helmstedt, Papenberg 19.09.2020, 05.04 Uhr

Am frühen Samstagmorgen ging bei der Polizei gegen 05.04 Uhr über Notruf die Mitteilung ein, dass es vor einer Diskothek und benachbarten Gaststätte in der Straße Papenberg zwischen mehreren Personen zu einer körperlichen Auseinandersetzung komme. Eine Person soll dabei verletzt worden sein. Die Polizei entsandte mehrere Streifenwagen und stellte vor Ort eine größere zum Teil stark alkoholisierte Personengruppe fest. Aus der Menge heraus ergaben sich Hinweise auf drei Personen, die nach einer körperlichen Auseinandersetzung in die Gaststätte geflüchtet sein sollen. Ein mögliches Opfer war nicht vor Ort. Die Beamten forderten weiter Funkstreifenwagen zur Verstärkung an, da die Gesamtsituation äußerst unübersichtlich war.

Beim Betreten der Gaststätte stellten die Ordnungshüter massive Verstöße gegen die Corona-Verordnung fest. Etwa 80 Personen standen dicht beieinander auf circa 60 Quadratmeter Fläche. Verstöße gegen das Abstandsgebot und die Hygienebestimmungen waren auf Seiten der Gäste, wie auch des Personals zu erkennen. In der Gaststätte herrschte ein ständiges Kommen und Gehen. Bei drei Personen, die als mögliche Täter einer körperlichen Auseinandersetzung wiedererkannt wurden, konnten die Beamten die Personalien feststellen.

Ein 44 Jahre alter Helmstedter stellte sich als Verantwortlicher bei den Beamten vor. Er verweigert den Beamten den Zutritt zur Gaststätte und fordert die Kommissare auf den Ort zu verlassen.

Da der 44-Jährige dabei derart aggressiv auf die Beamten einwirkte und diese versuchte wegzuschubsen, beschlossen diese, ihn zur Durchsetzung der Maßnahme in Gewahrsam zu nehmen. Dabei leistete der 44-Jährige derart heftigen Widerstand, dass eine 23 Jahre alte Polizeikommissarin am Kopf verletzt wurde. Die Kommissarin konnte den Einsatz noch beenden, musste sich jedoch später in ärztliche Behandlung begeben und ist bis auf Weiteres nicht dienstfähig. Im weiteren Verlauf beschädigte der 44-Jährige noch einen Streifenwagen, bevor er endlich im Gewahrsam der Polizei landete.

In der Folge wurde die Gaststätte durch die Polizei bis auf eine weitere Entscheidung der Stadt Helmstedt geschlossen.

Das Opfer, mit dem der ganze Einsatz begann, tauchte gegen 05.50 Uhr auf, als ein Rettungswagen in die Straße Gröpern entsandt wurde und dort einen 30 Jahre alten Helmstedter aufgriff, der Verletzungen aufwies, die im Klinikum Helmstedt behandelt werden mussten. Der 30-Jäjhrige bestätigte eine körperliche Auseinandersetzung in der Gaststätte am Papenberg. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Polizei Helmstedt bittet darum, dass sich Zeugen der körperlichen Auseinandersetzung bei den Beamten im Polizeikommissariat Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0 melden.

