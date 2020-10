Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Diebstähle aus Fahrzeugen

Steinfurt-Bo. (ots)

Ort: Steinfurt-Bo., Lise-Meitner-Straße Zeit: Freitag, 23.10.2020, 03:00 bis 06.00 Uhr Unbekannte Täter zertrümmerten an einem schwarzen Mercedes-Benz das Dreiecksfenster der hinteren Scheibe an der Beifahrerseite. Aus dem Fahrzeug bauten die Täter das fest eingebaute Navigationssystem aus.

Ort: Steinfurt-Bo.; Heisenbergweg Zeit: Donnerstag, 22.10.2020, 19.30 Uhr bis Freitag, 23.10.2020, 09.30 Uhr Die Geschädigten parkten ihren Mercedes-Benz vor ihrem Einfamilienhaus. Am nächsten Tag entdeckten sie, dass an dem Fahrzeug das Dreiecksfenster der hinteren Scheibe an der Beifahrerseite eingeschlagen war. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter das fest eingebaute Navigationssystem.

Ort: Steinfurt-Bo., Paracelsusweg Zeit: Donnerstag, 22.10.2020, 19.00 Uhr bis Freitag, 23.10.2020, 08.05 Uhr An einem, in einer Hauseinfahrt geparkten, BMW 3er schlugen Unbekannte eine hintere Seitenscheibe ein. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten sie das fest eingebaute Navigationssystem.

Ort: Steinfurt-Bo., Heisenbergweg Zeit: Donnerstag, 22.10.2020, 18.00 Uhr bis Freitag, 23.10.2020, 15.00 Uhr Unbekannte entwendeten aus einem BMW 520d das fest eingebaute Navigationssystem. Wie die Täter in das Firmenfahrzeug gelangten, ist noch unklar.

Ort: Steinfurt-Bo., Niedenkampstraße Zeit: Donnerstag, 22.10.2020, 16.45 Uhr bis Freitag, 23.10.2020, 09.00 Uhr An einem schwarzen Daimler GLC schlugen Unbekannte eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein. Aus dem Inneren entwendeten die Täter das Lenkrad und das fest eingebaute Navigationssystem.

Ort: Steinfurt-Bo., Holtener Str. Zeit: Donnerstag, 22.10.2020, 16.00 Uhr bis Freitag, 23.10.2020, 18.30 Uhr An einem, vor einer Hauseinfahrt stehenden, BMW 3er schlugen unbekannte Täter eine Seitenscheibe ein. Im Fahrzeuginneren rissen die Täter das Armaturenbrett aus der Halterung und entwendeten das Navigationssystem.

An allen Fahrzeugen entstanden hohe Sachschäden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

