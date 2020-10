Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Diebe stehlen Lebensmittel

Ochtrup (ots)

Unbekannte Täter haben sich am frühen Freitagmorgen (23.10.2020) in einem Hofladen in der Bauerschaft Weiner nahe der Kreuzung Ochtruper Landstraße/Gronauer Damm bedient und neben Sekt, Honig, Marmelade, Salz und Backmischungen auch zehn Geburtstagskarten mitgehen lassen. Zuvor (gegen 06.15 Uhr) waren die zwei Unbekannten einem Zeugen aufgefallen, der mit seinem Auto auf der Landstraße in Richtung Ochtrup, kurz vor der Bundesstraße 54, unterwegs war. Laut Aussage des Zeugen bemerkte er zwei Radfahrer, die ohne Licht in dieselbe Richtung fuhren. Sie kamen ihm verdächtig vor, so dass er sie ansprach und die Polizei informierte. Die beiden Radfahrer machten sich aus dem Staub. Die Polizei folgte einem Verdacht des Zeugen, dass die Unbekannten möglicherweise Dinge aus dem Hofladen nahe dem Gronauer Damm gestohlen haben könnten. Tatsächlich waren aus dem Geschäft, das sich in einer frei zugänglichen Scheune befindet, Lebensmittel entwendet worden. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. Im Anschluss an die Tatortbegehung wurden in der Nähe des Ortes, wo der Zeuge die verdächtigen Radfahrer angehalten hatte, mögliches Diebesgut - neben Lebensmitteln auch Gartenwerkzeuge - aufgefunden. Der Zeuge beschreibt die Radfahrer als etwa 15 bis 20 Jahre alt, sie trugen dunkle Kleidung. Die Polizei fahndete am Freitagmorgen im Umfeld Weiner, jedoch vorerst ohne weitere Erkenntnisse. Wer zur Tatzeit etwas Auffälliges an der Ochtruper Landstraße zwischen Gronauer Damm und B54 beobachtet hat, sollte sich bei der Polizei in Ochtrup unter 02553/9356-4155 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell