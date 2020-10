Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Unfall mit Schwerverletzten

Lengerich (ots)

Auf der Ringeler Straße hat sich am Samstag (24.10.2020) gegen 11.40 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Personen schwer und eine Person leicht verletzt wurden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge fuhr ein 23-jähriger Lengericher auf der Ringeler Straße in Richtung Kattenvenne. In einer Rechtskurve verlor der Mann die Kontrolle über seinen grauen Opel, das Heck brach auf die Gegenfahrbahn aus. Vermutlich versuchte der Fahrer noch gegenzulenken, kam dabei aber nach rechts ein Stück von der Fahrbahn ab. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen. Der 23-Jährige wurde leicht verletzt, zwei Mitfahrer - ein 19-Jähriger und eine 21-Jährige aus Lengerich - erlitten schwere Verletzungen. Alle drei wurden ins Klinikum Osnabrück gebracht. Im Einsatz waren neben der Polizei auch die Feuerwehr sowie ein Rettungshubschrauber. Die Ringeler Straße musste im Bereich der Unfallstelle bis etwa 13.00 Uhr komplett gesperrt werden.

