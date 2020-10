Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Aktionstag "Riegel vor! Sicher ist sicherer."

Bild-Infos

Download

Kreis Steinfurt (ots)

Gute Resonanz fand am vergangenen Freitag (23.10.) der Aktionstag der Kreispolizeibehörde Steinfurt zum Einbruchschutz. Im Rahmen der landesweiten Aktion "Riegel vor! Sicher ist sicherer." bauten die Technischen Berater der Polizei in der Emsgalerie in Rheine mehrere Exponate und Beratungsplätze auf. Bereits während des Aufbaus um kurz vor elf kamen schon die ersten interessierten Bürgerinnen und Bürger. Ihnen wurden, wie auch vielen anderen, an den Beratungsplätzen die Vorgehensweisen von Einbrechern und die daraus resultierenden polizeilichen Empfehlungen zum Einbruchschutz erklärt. Anhand der aufgebauten Exponate konnten die Technischen Berater auch zeigen, wie leicht beziehungsweise wie schwer es für Einbrecher zum Beispiel ist, ein Fenster zu öffnen. Je nachdem, welchen Sicherheitsstandard die Fenster haben. Dabei zeigte sich in vielen Gesprächen, dass in den meisten Häusern und Wohnungen der Besucher die Sicherheitsstandards bei Türen und Fenstern erhöht werden könnten. Für sie gab es umfangreiches Informationsmaterial, dass sie mit nach Hause nehmen konnten. Bis zum Ende der Veranstaltung gegen 18.00 Uhr am Freitagabend herrschte reger Zulauf beim Aktionstag "Riegel vor! Sicher ist sicher." Wer am Freitag keine Zeit hatte, kann sich trotzdem über Einbruchschutz informieren. Die Technischen Berater der Kreispolizei Steinfurt stehen nach telefonischen Terminvereinbarungen kostenlos für Informationen und Beratungen zur Verfügung, Telefon 05971/938-5910.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell