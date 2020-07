Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200729-1: Radfahrer missachtete Vorfahrt - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Dienstag (28. Juli) wurde ein Radfahrer bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt. Gegen 17:15 Uhr fuhr ein 60-jähriger Radfahrer auf dem rechten Radweg des Mühlenwegs in Richtung Entenfang. Am Kreisverkehr von Mühlenweg und Rodenkirchener Straße beabsichtigte der 60-Jährige die Rodenkirchener Straße zu kreuzen und weiter in Richtung Entenfang zu fahren. Zeitgleich befand sich eine 45-jährige Autofahrerin im Kreisverkehr, die zuvor aus der Rodenkirchener Straße in den Kreisverkehr eingefahren war. Die Autofahrerin beabsichtigte die Rodenkirchener Straße weiter in Fahrtrichtung Köln zu befahren. Beim Verlassen des Kreisverkehrs kreuzte plötzlich der Radfahrer die Rodenkirchener Straße auf dem Radweg und es kam zum Zusammenstoß mit der vorfahrtsberechtigten Autofahrerin. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich am Kopf. Der 60-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Uniklinik gebracht. (akl)

