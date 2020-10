Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, bei zwei Einbrüchen Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Altenberge (ots)

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der wirtschaftliche Schaden auf etwa 100.000 Euro, den vermutlich eine Einbrecherbande bei zwei Einbrüchen verursacht hat. Im ersten Fall wurde in der Nacht von Donnerstag (22.10.) auf Freitag auf der Siemenstraße an einem Firmengelände ein Zaunelement fachmännisch abgeschraubt. Danach begaben sich die Einbrecher auf das Gelände und brachen an den dort abgestellten Firmenfahrzeugen die Hecktüren oder Seitentüren auf. Insgesamt waren 11 Fahrzeuge betroffen. Aus 10 Fahrzeugen wurden hochwertige Maschinen und Werkzeuge entwendet. Der Firmeneigentümer schätzt den Schaden auf etwa 90.000 Euro. Die Diebe müssen mit einem größeren Fahrzeug oder mit einem Pkw und einem Anhänger die Beute abtransportiert haben. In unmittelbarer Nähe zu diesem Tatort wurden in derselben Nacht bei einer weiteren Firma, deren Firmengelände an der Straße Am Landwehrbach, weitere Fahrzeuge aufgebrochen. In diesem Fall öffneten die Einbrecher ein Tor und begaben sich auf das Gelände. Hier brachen sie insgesamt vier Firmenfahrzeuge auf. Auch hier wurden Werkzeuge und Maschinen entwendet. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10.000 Euro. Auch hier wurde zum Abtransport der Beute ein größeres Fahrzeug benötigt. Vieles spricht dafür, dass es sich in beiden Fällen um eine Täterbande handelt, die ein größeres Fahrzeug oder ein PKW Gespann mit Anhänger benutzt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesen Einbrüchen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Fahrzeugbewegungen in dem Bereich bemerkt haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Insbesondere ist für die Polizei interessant, wo eine größer Anzahl von Maschinen und Werkzeugen aufgefallen ist. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/ 928 - 4455.

