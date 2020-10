Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Gartenhaus aufgebrochen und hochwertiges Fahrrad entwendet

Nordwalde (ots)

Hochwertige Beute machte ein Einbrecher, der in der Nacht von Montag auf Dienstag (22.10.) die Tür eines Gartenhauses auf der Hermann-Stehr-Straße aufgebrochen hatte. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Tür aufgehebelt. In dem Gartenhaus stand ein hochwertiges schwarzes Mountain E-Bike der Firma KTM. Bei diesem Fahrrad, das vom Einbrecher entwendet wurde, handelt es sich um das Modell Macina Scout. Zusätzlich war dieses Fahrrad mit zwei Gepäcktaschen ausgestattet und mit einem besonderen Schloss gesichert. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruchdiebstahl aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Insbesondere ist für die Polizei interessant, wo ein neues hochwertiges schwarzes Mountain E-Bike aufgefallen ist. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/ 928 - 4455.

