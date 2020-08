Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Dachstuhlbrand

Wiesweiler (ots)

Auf lediglich 5.000 Euro wird der bei einem Dachstuhlbrand in der Bergstraße verursachte Sachschaden geschätzt. Das Feuer war am Dienstagmittag während Arbeiten des Energieversorgers am Dachständer des Hauses ausgebrochen. Die Arbeiter der Firma bekämpften mit drei Feuerlöschern den ausgebrochenen Brand auf dem Dachboden. Die Freiwillige Feuerwehr war mit 35 Mann im Einsatz und musste nur noch kleinere Brandherde löschen und das Brandgut "entsorgen". Die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Lauterecken hat die Ermittlungen übernommen. |pilek-AH

