Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Schmittweiler (ots)

In der Nacht von Samstag den 01.08.2020 auf Sonntag den 02.08.2020 wurde zwischen 22:00 Uhr und 15:00 Uhr in Schmittweiler, in der Höcherbergstraße, durch bisher unbekannte Täter versucht in ein Einfamilienhaus einzubrechen.

Der oder die Täter versuchte(n) sich durch Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zum Objekt zu verschaffen, was nicht gelang.

Die Polizei Kusel bittet um Hinweise unter Tel: 06381/9190 oder unter Email: pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

