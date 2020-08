Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Münchweiler an der Alsenz (Donnersbergkreis) Verkehrsunfall, Fahrerin verstorben

Bild-Infos

Download

Rockenhausen (ots)

Am Dienstag, den 04.08.2020, nach Mittag, befuhr eine 77-jährige Fahrerin mit dem PKW in Münchweiler den Wirtschaftsweg in Verlängerung der Kapellenstraße. Dabei kam sie mit dem PKW vom Weg ab und fuhr ca. 200 Meter über Wiesen und Büsche, wo sie zum Stillstand kam. Gegen 16.00 Uhr wurde der PKW mit der Fahrerin durch Spaziergänger entdeckt und die Rettungsleitstelle informiert. Der Notarzt, der mittels Rettungshubschrauber zur Unfallstelle kam, konnte nur noch den Tod feststellen. Fahrzeug und Leichnam wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an, der Sachschaden beträgt ca. 14.000 Euro. Vor Ort waren Feuerwehr, Rettungswagen, Rettungshubschrauber, Bestatter, Abschleppunternehmen und Polizei.

Evtl. Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern Polizeiinspektion Rockenhausen Norbert Völker Telefon: 06361 / 917-0 E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 917-210

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell