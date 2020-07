Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Zweibrücken und der Polizeidirektion Pirmasens: Dahner Polizei ermittelt in Zusammenarbeit mit der Pirmasenser Kripo einen Serieneinbrecher

Hauenstein (ots)

Der Einbruch in die Firma Rabo Fritz Hasselwander in der Industriestraße, begangen in der Nacht vom 09. auf den 10. März, ist aufgeklärt. Der Einbruch wurde von der Schutzpolizei Dahn aufgenommen. Die Beamten konnten eine Blutspur und eine Fingerabdruckspur sichern. Der Spurenabgleich führte zu einem amtsbekannten 19jährigen Serientäter, der aktuell ohnehin wegen eines bestehenden Haftbefehls gesucht wird. Möglicherweise kommt er als Täter für den in zeitlichem Zusammenhang, mit gleichem modus operandi, durchgeführten Einbruch in die benachbarte Firma "Schuh-Hanß" in Betracht. kips

