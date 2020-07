Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pkw-Aufbruch

Zweibrücken (ots)

Zeit: 27.07.2020, 05:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Christian-Pfender-Straße SV: Ein bislang unbekannter Täter schlug vermutlich mit einem am Tatort zurückgelassenen Schraubendreher die Scheibe der Beifahrertür eines grauen BMW ein, der am Fahrbahnrand geparkt war. Aus dem Innenraum wurde ein Korb mit Kleidungsstücken entnommen, jedoch ebenso am Tatort zurückgelassen wie der Schraubendreher. Der Täter dürfte bei der Tatausführung gestört worden sein, denn nachdem ein Nachbar um 05:00 Uhr Geräusche gehört hatte und nach deren Ursache schauen wollte, fühlte sich der Täter ertappt und rannte davon. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332 /9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht weitere Zeugen der Tat. | pizw

