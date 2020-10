Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Am Mittwoch (07.10.) hat es gegen 13.00 Uhr im Kreisverkehr Königstraße/Münsterstraße/An der Martinischule einen Verkehrsunfall gegeben. Ein 54-jähriger Rollerfahrer ist dabei schwer verletzt worden. Er musste abbremsen, weil ein grauer Pkw in den Kreisel eingefahren sei und ihm die Vorfahrt genommen habe, so der Grevener. Der Rollerfahrer rutschte auf der nassen Fahrbahn aus und verletzte sich schwer. Die Fahrerin des grauen Pkw war etwa 40 bis 50 Jahre alt und hatte kurze, bräunliche Haare. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Fahrerin des grauen Pkw sowie weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

