Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruchdiebstahl, Kirchengemeinde St. Margareta

Lengerich (ots)

Ein Angestellter der Kirchengemeinde hielt sich am Mittwoch (21.10.), gegen 08.45 Uhr, anlässlich einer anstehenden Familienfeier in der Sakristei der St. Margareta Kirche auf. Nachdem der Angestellte eine weitere Tür der Sakristei öffnete, traf er in dem dahinterliegenden Zwischenraum auf einen jungen Mann, der seinen dortigen Aufenthalt mit einer fadenscheinigen Frage erklärte. Nachdem der Zeuge kurz mit diesem unbekannten Mann sprach, drehte sich dieser um und verließ den Sakristeibereich. Später wurde dann in einem weiteren Raum festgestellt, dass alle dortigen Schränke geöffnet und durchwühlt worden waren. Es wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet. Wie der unbekannte Mann in den Bereich der Sakristei kommen konnte, ist nicht bekannt. Der Mann war etwa 25 Jahre alt, hatte schwarze Haare und trug einen grauen Pulli an dem sich Erdanhaftungen befanden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die die Person gesehen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/ 9337 - 4510.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell