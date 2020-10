Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Polizeiwache wird im Erdgeschoss saniert

Steinfurt (ots)

Wie bereits Anfang September berichtet, wird in Rheine das Erdgeschoss der Polizeiwache an der Hansaallee saniert. Die Büroräumlichkeiten sind aufgrund eines Wasserschadens derzeit nicht zu nutzen. Für die Sanierungsmaßnahmen werden die Diensträume des Erdgeschosses ausgelagert. Der Vermieter des Gebäudes, der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, hat zu diesem Zweck Container angemietet, die in den nächsten Tagen auf dem Grundstück der Liegenschaft in Rheine aufgestellt werden. Anlaufpunkt für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rheine ist zunächst noch der Zugang von der Hansaallee aus. Zu weiteren Veränderungen am Standort Rheine wird zeitnah von hier aus berichtet.

