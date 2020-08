Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen am Hochrhein: Umfangreiche Ermittlungen wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmittel - drei Tatverdächtige in Haft

Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und des Polizeipräsidiums Freiburg:

In Zusammenarbeit mit den schweizerischen Behörden ist es gelungen einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmittel aufzudecken. Umfangreiche Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass die Männer Drogen in Hohentengen lagerten, um diese dann in die Schweiz zu transportieren. Am Mittwoch, 19.08.20, wurden in diesem Zusammenhang Durchsuchungen in einem Mehrfamilienhaus durchgeführt und durch die Kriminalpolizei drei Männer vorläufig festgenommen. Die Durchsuchung der Wohnung führte zum Auffinden von über sechs Kilogramm Heroin, einigen hundert Gramm weiterer Drogen, unter anderem etwa 280gr. Kokain, sowie Bargeld im vierstelligen Bereich und weiteren Beweismitteln. Die festgenommenen Männer, bei denen es sich um zwei 36 und 51 Jahre alte Italiener und einen 36-jährigen Albaner handelt, wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen am 20.08.20 einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

