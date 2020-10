Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Pkw

Rheine (ots)

Am Montagmorgen (19. 10.), gegen 08.15 Uhr, bemerkten Passanten auf der Südeschstraße in Höhe der Hausnummer 43 einen schwarzen Renault Twingo, bei dem die rechte vordere Seitenscheibe eingeschlagen war. Bislang steht noch nicht fest, ob etwas aus dem Fahrzeug entwendet wurde. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell