POL-ST: Greven, Einbruch in eine Schule

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Freitag (09.10.) bis Montag (19.10.) in eine Schule auf der Teichstraße eingebrochen. Nachdem sich die Einbrecher Zutritt zum Gebäude verschafft hatten, brachen sie zunächst die Tür zum Lehrerzimmer im ersten Obergeschoss auf. Im Lehrerzimmer befindet sich eine Zugangstür zum Sekretariat der Schule. Diese Tür wurde ebenfalls aufgehebelt. In beiden Räumen wurden Schränke und Taschen durchsucht. Was die Einbrecher entwendet haben, steht noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruchdiebstahl aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

