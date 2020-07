Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Fenster hält Einbrechern stand

Borken (ots)

In eine Kindertageseinrichtung eindringen wollten Einbrecher am vergangenen Wochenende in Borken. Die Täter versuchten, ein Fenster des Gebäudes an der Straße "An der Aa" aufzuhebeln - sie scheiterten jedoch. Zu der Tat kam es zwischen Freitag, 12.00 Uhr, und Montag, 07.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell