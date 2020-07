POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.07.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Künzelsau: Betrunken im Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Eine 36-Jährige fuhr am Sonntagabend betrunken durch Künzelsau und gefährdete dabei wohl mehrere Autofahrer. Zeugen waren gegen 21.30 Uhr durch das Fahrverhalten der Frau auf ihren Citroen aufmerksam geworden. Die 36-Jährige, die von Künzelsau-Garnberg, über die Neue Straße, die Langenburger Straße und schließlich die B19/ Mergentheimer Straße bis zu einer Tankstelle gefahren war, fuhr in Schlangenlinien und geriet dabei mit ihrem Fahrzeug immer wieder in den Gegenverkehr und auf der anderen Seite an den Bordstein. Sie wurde auf dem Tankstellengelände von einer Streife des Polizeireviers Künzelsau kontrolliert. Ein Alkoholtest bestätigte, was die Zeugen aufgrund der Fahrweise der Frau bereits vermutet hatten. Sie hatte fast 3 Promille und musste mit zur Blutentnahme in ein Krankenhaus kommen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Zeugen, die am Sonntagabend von dem Citroen gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Öhringen: Fahrradfahrer bei Wildunfall verletzt

In der Nacht auf Montag wurde ein Fahrradfahrer bei einem Wildunfall bei Öhringen verletzt. Der 34-Jährige war um kurz vor Mitternacht mit seinem Pedelec auf dem Radweg zwischen Öhringen-Schwöllbronn und Weißlensburg unterwegs, als ein Dachs seinen Fahrweg kreuzte. Der Radler stieß mit dem Tier zusammen und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Dachs flüchtete vom Unfallort.

Waldenburg: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ein 26-Jähriger baute am Samstagnachmittag in Waldenburg einen Unfall, bei dem an seinem Fahrzeug ein Schaden von knapp 10.000 entstand. Der junge Mann fuhr mit seinem Renault gegen 15.30 Uhr auf der Sailacher Straße als er vermutlich aus Unachtsamkeit mit seinem Wage nach rechts von der Straße abkam. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, das ins Schleudern geriet und schließlich im Grünstreifen zum Stehen kam. Der Mann bleib unverletzt, sein Auto war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

