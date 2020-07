Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Beim Überholen gegen Lkw geprallt

Borken (ots)

Zu einer Kollision zwischen einem abbiegenden Lkw und einem überholenden Pkw ist es am Montag in Borken gekommen. Ein 55-Jähriger befuhr gegen 08.45 Uhr mit seinem Wagen die Weseler Straße in Richtung B67. Als der Borkener den vor ihm fahrenden Lkw überholen wollte, zog der 53-jährige Fahrer nach links - der Dinslakener wollte in eine Einfahrt abbiegen. Nach Zeugenangaben sei der Lkw zuvor mit eingeschaltetem Warnblinklicht langsam am rechten Rand der Fahrbahn gefahren. Ein Rettungswagen brachte den leichtverletzten Lkw-Fahrer in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell