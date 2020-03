Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Lebensrettung mit Hilfe von "High Heels"

Kaiserslautern (ots)

Ein nicht alltäglicher Einsatz findet sich in den Berichten der Polizeiinspektion 1 vom Freitagnachmittag. Eine Streife wurde gegen 17.45 Uhr zum Elf-Freunde-Kreisel gerufen, um den Rettungsdienst zu unterstützen.

Die Sanitäter waren verständigt worden, weil sich hier ein offensichtlich bewusstloser Mann in einem Fahrzeug befand. Allerdings war der Pkw von innen verriegelt, so dass die Rettungskräfte nicht gleich an den Fahrer herankamen.

Als die Streife wenige Minuten später vor Ort eintraf, hatte bereits ein anderer Verkehrsteilnehmer eine Seitenscheibe des Wagens eingeschlagen, so dass der Rettungsdienst die Tür öffnen konnte und inzwischen dabei war, den Fahrer zu versorgen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der 63-jährige Mann offenbar während der Fahrt in Richtung Innenstadt einen Herzinfarkt erlitten hatte. Bevor er das Bewusstsein verlor, gelang es dem Mann noch, sein Auto - ohne Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer - auf die Mittelinsel am Fußgängerüberweg zu steuern.

Durch das beherzte Eingreifen des 24-jährigen Mannes konnte der bewusstlose Fahrer aus dem verriegelten Fahrzeug geborgen und vom Rettungsdienst erfolgreich reanimiert werden. Er wurde umgehend ins nächste Krankenhaus gebracht.

Wie der 24-jährige Helfer angab, hatte er die Scheibe des Fahrzeugs mit einem Schuh eingeschlagen - und zwar mit einem Schuh seiner weiblichen Begleiterin: Deren hochhackige Pumps mit Pfennigabsatz erwiesen sich als "taugliches Rettungswerkzeug"... |cri

