Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autoreifen zerstochen

Gronau (ots)

Am Sonntagmorgen fand ein Gronauer alle vier Reifen seines vor dem Haus an der Kleine Brookstraße stehenden Pkws zerstochen vor. Abgestellt hatte er den Wagen am Samstag, gegen 17.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

